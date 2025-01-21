В России доля нежелательных звонков с незнакомых номеров выросла до 56%

Автоматический определитель номера от компании "Яндекс" в 2024 году обработал около 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров.

Как нежелательные квалифицированы 800 млн из них. По сравнению с 2023 годом доля таких звонков выросла на 16% и составила 56% от общего числа, сообщила компания. На четверть увеличилось количество нежелательных вызовов от банков и мошенников под видом сотрудников финансовых учреждений. На 21% выросло число звонков с предложением услуг страхования, на 17,5% – количество вызовов с опросами.

Наибольший рост звонков с незнакомых номеров пришелся на Пензенскую область. В этом регионе их число выросло на 86% по сравнению с 2023 годом. В Приморском крае количество звонков с незнакомых номеров увеличилось на 22%, в Ростовской области – на 20%.

Ранее стало известно, что в российском сегменте интернета замедлился рост количества фишинга, мошенники перешли в социальные сети и мессенджеры.