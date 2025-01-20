20 Января 2025
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Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Житель Серова признался в хищении железнодорожных деталей ради подарков на Новый год

Жителя Серова будут судить за хищение деталей верхнего строения железнодорожного пути. Как рассказал сам подозреваемый, он собирался продать детали, на вырученные деньги купить родным подарки на Новый год. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

12 декабря полиция задержала 42 летнего жителя Серова, когда тот привез в пункт приема металлолома железнодорожные детали. Мужчина пояснил, что только привез детали, которые принадлежат его знакомому - 32-летнему местному жителю. В тот же день настоящий подозреваемый был задержан.

"Установлено, что ранее не имевший проблем с законом работник одного из металлургических предприятий Свердловской области признался в содеянном и пояснил, что похитил детали с территории станции Сама еще в конце сентября 2024 года. Похищенное железнодорожное имущество злоумышленник хранил на территории частного дома у родителей. Со слов задержанного, ближе к новогодним праздникам он хотел сдать металлолом в пункт приемки и купить подарки", - рассказали в пресс-службе.

Детали верхнего строения железнодорожного пути, которые похитил житель Серова(2025)|Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Всего серовец успел вывезти более 200 кг деталей. Ущерб, причиненный ОАО РЖД, превысил 23 тыс. рублей. Подозреваемый также пояснил, что знакомый не знал о происхождении деталей, которые ему стоило отвезти в металлолом. За помощь серовец заплатил приятелю 2 тыс. рублей. Последний сейчас проходит по делу в качестве свидетеля.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, транспортные полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Серов, Новый год, железнодорожные детали, подарки


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