При Трампе могут разморозить активы России

Возвращение в Овальный кабинет Дональда Трампа может привести к разморозке активов России.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере. По мнению опрошенных экспертов, возвращение американского политика может дать некоторым зарубежным компаниям политическое прикрытие для того, чтобы остаться в России, "компании, которые уже не хотят уходить, скорее всего, будут ждать", пишет РИА Новости.

Россия быстро вернет себе замороженные на счетах бельгийской Euroclear активы, если санкции будут отменены, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. Отмечается, что в случае прекращения действия ограничений деньги окажутся в России "на следующий день". По информации издания, ЕС рассматривают возможность прибегнуть к бельгийскому закону от 1944 г., который позволяет королю Бельгии блокировать передачу активов из страны.