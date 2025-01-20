Жителя Режа отправили в СИЗО по делу об убийстве и сожжении человека

20 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Жителя Режа отправили в СИЗО по делу об убийстве и сожжении человека

Режевской городской суд отправил в СИЗО местного жителя 2003 г.р. по делу об убийстве человека, совершенном с особой жестокостью. Речь идет о сожженном трупе, который утром 18 января возле гаражного бокса в районе улицы Северной обнаружили горожане.

Парня обвиняют по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2025 года включительно. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, такое решение было принято, так как обвиняемых задержали на автобусной остановке. Это говорит о том, что они могут попытаться скрыться дабы избежать наказания.

Избирать меру пресечения второму фигуранту - 2004 г.р. будут сегодня.

По версии следствия, 18 января около 05.00 между пьяными парнями и погибшим 1983 г.р. произошел словесный конфликт из-за оскорбления. Кто кого оскорбил следствие не сообщает. Как пояснили в СКР, завязалась драка, где погибшего сначала избили руками и ногами, а после нанесли ножевые ранения в область головы. Затем фигуранты взяли незнакомца за ноги и оттащили от дома по улице Трудовой к гаражному комплексу в районе улицы Северной, где забрали его телефон и банковскую карту, забросали тело досками и подожгли для сокрытия преступления. От полученных травм мужчина скончался.

При задержании в сумке одного фигуранта обнаружили нож, а при обыске квартиры, дома у второго нашли банковскую карту погибшего. В СКР добавили, что ч.2 ст.105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, фигурант 2004 г.р. работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей. Обвиняемый 2003 г.р. - комплектовщиком на складе коммерческого предприятия. Конфликт и начало избиения произошли вблизи кафе "Шашлычный дворик". В настоящее время оба фигуранта содержатся под стражей и проверяются на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям.

Теги: Реж, СИЗО, убийство, сожжение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети