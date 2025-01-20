Жителя Режа отправили в СИЗО по делу об убийстве и сожжении человека

Режевской городской суд отправил в СИЗО местного жителя 2003 г.р. по делу об убийстве человека, совершенном с особой жестокостью. Речь идет о сожженном трупе, который утром 18 января возле гаражного бокса в районе улицы Северной обнаружили горожане.

Парня обвиняют по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2025 года включительно. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, такое решение было принято, так как обвиняемых задержали на автобусной остановке. Это говорит о том, что они могут попытаться скрыться дабы избежать наказания.

Избирать меру пресечения второму фигуранту - 2004 г.р. будут сегодня.

По версии следствия, 18 января около 05.00 между пьяными парнями и погибшим 1983 г.р. произошел словесный конфликт из-за оскорбления. Кто кого оскорбил следствие не сообщает. Как пояснили в СКР, завязалась драка, где погибшего сначала избили руками и ногами, а после нанесли ножевые ранения в область головы. Затем фигуранты взяли незнакомца за ноги и оттащили от дома по улице Трудовой к гаражному комплексу в районе улицы Северной, где забрали его телефон и банковскую карту, забросали тело досками и подожгли для сокрытия преступления. От полученных травм мужчина скончался.

При задержании в сумке одного фигуранта обнаружили нож, а при обыске квартиры, дома у второго нашли банковскую карту погибшего. В СКР добавили, что ч.2 ст.105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, фигурант 2004 г.р. работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей. Обвиняемый 2003 г.р. - комплектовщиком на складе коммерческого предприятия. Конфликт и начало избиения произошли вблизи кафе "Шашлычный дворик". В настоящее время оба фигуранта содержатся под стражей и проверяются на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям.