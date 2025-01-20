Шоколад "Аюнка" перестанут выпускать из-за схожести с "Аленкой"

Кондитерская компания "Лесная фабрика" из Бурятии получила претензию от своих коллег, организации "Красный Октябрь". Причина – производство в этой дальневосточной республике шоколада, обёртка которого похожа на такую же у "Алёнки".

Сейчас "Фабрика" пытается урегулировать ситуацию мирным путем. Там отмечают, что за короткий срок "Аюнка" полюбилась народу, и могла бы стать одной из визитных карточек Бурятии.

На предприятии отмечают, что особо тепло "Аюнку" приняли бойцы из Бурятии, которые находятся на полях специальной военной операции, куда фабрика периодически отправляет свою продукцию, сообщает предприятие в своих соцсетях.