Подозреваемого в убийстве женщины в "Запорожце" Гоши Куценко задержали в Москве

Подозреваемого в убийстве женщины, чьё тело нашли в автомобиле Гоши Куценко, задержали. Как сообщает SHOT, прохожие заметили тело женщины в стареньком "Запорожце". Он стоял во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Машина принадлежит заслуженному артисту РФ Гоше Куценко. Она была открыта.

Как сказали эксперты, женщина была убита несколько часов назад. На ее теле множество ножевых ранений.

В салоне нашли использованное средство контрацепции. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет.

Подозреваемого в убийстве задержали. По данным издания, это 30-летний безработный мужчина из Казани.

У него уже были судимости за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Идет следствие.