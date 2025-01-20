Югорчанка получила срок за желание похудеть

Жительница Югры получила условный срок за желание похудеть. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры, югорчанка получила по почте из Казахстана таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин.

Суд установил, что 41-летняя женщина заказала через интернет препараты для похудения, содержащее сильнодействующее вещество. Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 513,403 грамм. Вину женщина полностью признала, в содеянном раскаялась. По словам женщины, она увидела рекламу препарата в запрещенной соцсети и приобретала его с 2022 года по цене ниже аптечной, без рецепта.

Приговором Югорского районного суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с возложением дополнительных обязанностей.

Добавим, что приобретение в России препаратов, содержащих сибутрамин, в аптеке абсолютно законно, однако человек может понести уголовную ответственность за заказ таких средств через интернет, в случае если они будут доставлены из других стран. Приобретение из-за границы сильнодействующих средств квалифицируется как контрабанда.