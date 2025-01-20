Обыски по делу о падении сосулек на людей идут в Санкт-Петербурге

Обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов Санкт-Петербурга проходят сегодня в Санкт-Петербурге, пишет Главное следственное управление СКР по городу.

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Это связано с расследованием уголовного дела по фактам травмирования граждан от падения на них наледи и снега с крыш зданий.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

С 8 по 14 января в Санкт-Петербурге семь жителей пострадали из-за падения на них снега и льда. Среди них - четверо несовершеннолетних.

8 января наледь упала на женщину, в этот же день у метро лед упал на девочку. То же самое произошло 11 января на улице Камышовой. А 14 января в разных районах наледь упала на мужчину, женщину и несовершеннолетнего.

Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Сейчас идет следствие.