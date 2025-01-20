Большинство россиян не верит, что Трамп урегулирует конфликт на Украина за полгода

Чуть больше половины опрошенных россиян (51%) сомневается в способности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в течение полугода. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В то же время 31% опрошенных считают, что Трамп сможет справиться с этой задачей. Еще 18% россиян затрудняются ответить на этот вопрос.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, ранее Трамп обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки.