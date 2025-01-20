Экс-игрок сборной России Юсупов объявил о завершении карьеры после ухода из "Урала"

Бывший полузащитник сборной России по футболу Артур Юсупов объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

"Хочу поделиться с вами, что пришло мое время, и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась в 2009-2025 годах. Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков, без вас футбол – это не футбол", - говорится в сообщении.

Последним клубом 35-летнего игрока был екатеринбургский "Урал", в котором он провел всего пару месяцев. В декабре прошлого года контракт с Юсуповым было решено не продлевать, и он покинул уральскую команду.

Напомним, также недавно из "Урала" ушел другой бывший игрок сборной России Алексей Ионов. Сообщалось, что он решил завершить карьеру игрока и пойти учиться на тренера.