20 Января 2025
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Экс-игрок сборной России Юсупов объявил о завершении карьеры после ухода из "Урала"

Бывший полузащитник сборной России по футболу Артур Юсупов объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.
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"Хочу поделиться с вами, что пришло мое время, и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась в 2009-2025 годах. Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков, без вас футбол – это не футбол", - говорится в сообщении.

Последним клубом 35-летнего игрока был екатеринбургский "Урал", в котором он провел всего пару месяцев. В декабре прошлого года контракт с Юсуповым было решено не продлевать, и он покинул уральскую команду.

Напомним, также недавно из "Урала" ушел другой бывший игрок сборной России Алексей Ионов. Сообщалось, что он решил завершить карьеру игрока и пойти учиться на тренера.

Теги: Юсупов, Урал, карьера, игрок


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