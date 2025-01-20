20 Января 2025
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Политика Московская область
Фото: t.me/sobakin_mn

Гимназисты Чехова довольны качеством горячего питания

Накануне глава муниципального округа город Чехов (Московская область) Михаил Собакин лично проконтролировал качество горячего питания в гимназии № 2.

Напомним, качество питания школьников находится на постоянном контроле у Роспотребнадзора, в Министерстве образования, прокуратуры, в общественных организаций.

(2025)|Фото: t.me/sobakin_mn

Требования, предъявляемые к поставщику продуктов для организации питания воспитанников гимназии №2 города Чехов, весьма высокое.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, в округе бесплатным горячим питанием обеспечены 11 411 ребенка, из них завтраки в начальной школе получают 8 512 школьников. В гимназии №2 двухразовым питанием обеспечивают более 350 детей различных категорий семей, а горячими завтраками – более 730.

Важно отметить, что в рамках губернаторского проекта «Родительский контроль» в Московской области родители также имеют возможность лично попробовать блюда школьной столовой. Оценить качество могут и сами школьники - в конце триместра проходит голосование, где они решают, насколько им нравится еда.

(2025)|Фото: t.me/sobakin_mn

«В меню был рыбный суп, плов, овощной салат и клубничный компот. Готовят еду здесь же. Рабочий день у сотрудников столовой начинается в 5:30 и заканчивается в 17 часов. Сервировка столов происходит заблаговременно за 5-7 минут до приема пищи учащимися. На каждом столе стоят супницы и по тарелкам разложено второе блюдо», - отметил Михаил Собакин.

(2025)|Фото: t.me/sobakin_mn

В живом общении с главой города Чехов ребята рассказали, что кормят их вкусно, а хлебобулочные изделия, которы они могут купить в буфете, им нравятся. Оплата в столовой безналичная и происходит с помощью «Школьной карты», которую оформляют родители.

Теги: михаил собакин, качество питания, гимназия, родительский контроль, чехов


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