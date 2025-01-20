20 Января 2025
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Спорт Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Общественники свердловского Главка МВД наградили победителей турнира по каратэ

В Екатеринбурге по инициативе Центра единоборств и руководства "Динамо", а также при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области состоялись окружные турниры по каратэ "Рождественские Звезды 2025" и рукопашному бою.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, основной целью соревнований было патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе традиций спортобщества "Динамо", повышение мастерства бойцов, привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни, профилактика негативных социальных явлений в обществе, а также выявление лучших мастеров каратэ и рукопашного боя для формирования сборных команд. На церемонии открытия состязаний представитель Общественного совета при ГУ МВД области Сергей Купрацевич пожелал юным мастерам единоборств, чтобы победил сильнейший.

Общественники свердловского Главка МВД наградили победителей турнира по каратэ(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Турнир проходил под эгидой "Спорт – это жизнь!", "Спорт против наркотиков!", "Здоровое поколение – будущее России!". В чемпионате приняли участие более 130 детей из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. Спортсмены соревновались в возрастных категориях 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. "Командовал парадом" судейский коллектив под руководством рефери международной категории Евгения Яблонского. Приехавшие в столицу Среднего Урала подростки и их родители отметили высокий уровень чемпионата и то, что в памяти он останется надолго", - рассказал полковник Горелых.

Общественники свердловского Главка МВД наградили победителей турнира по каратэ(2025)|Фото: В.Н. Горелых

По его сведениям, в итоге соревнований, проходивших в упорной борьбе, лучшими каратистами турнира стали в командном первенстве спортсмены города Нефтеюганск (ХМАО). 29 спортсменов различных возрастных групп вышли в финал и оказались на первой ступени почетного пьедестала. Среди победителей Александр Коломеец и Марианна Разумова из города Заречный, Степан Русинов из Челябинска, Артем Воденников из Тюмени и другие. Каждый из них был удостоен диплома и медали.

Теги: каратэ, турнир, МВД


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