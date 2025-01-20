Подешевели контейнерные перевозки из России в Китай

Отправлять грузы из России в Китай контейнерами стало дешевле. Снизилась и цена возврата отправленного таким способом импортного груза.

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На фоне точечного повышения железнодорожных тарифов на перевозку контейнеров, ставки и на возврат их в Китай, и на доставку из страны контейнерного импорта заметно снизились. Участники рынка и эксперты главной причиной этого считают сезонный фактор.

Возврат в Китай контейнеров, принадлежащих операторам, стал почти бесплатным. Стоимость отправки грузов из Москвы в Новосибирск, Красноярск, Иркутск или Владивосток в 40-футовом контейнере собственности оператора снизилась на 35-70% к ставкам декабря. Индекс цен на перевозку 40-футового контейнера из Москвы во Владивосток упал в январе до 29,1 тыс. руб. с НДС, "что более чем в 15 раз дешевле перевозки в обратном направлении", пишет "Ъ".

Осенью 2024 г. стало известно, что стоимость морской доставки товаров из Китая в порт Владивостока увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем — до $4–4,5 тыс., а железнодорожной — на 31%, до $7,5–8 тыс. Как заявили в логистических компаниях, это связано с нехваткой пустых контейнеров, которые скапливаются в России, простаивают неделями, ожидая обратной загрузки.

Позже американские власти ввели масштабные санкции против российского топливно-энергетического комплекса. Они коснулись, в частности, "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих нефтью с Россией. Также под санкции Вашингтона попали 183 танкера. Эффект от этих мер не заставил себя долго ждать. В разных портах по всему миру застряли 65 танкеров с российской нефтью. Суда встали в портах Китая, Сингапура, а также в Балтийском море и на Дальнем Востоке.