Почти 13 млн рублей украли у детей-инвалидов Омской области

У детей-инвалидов из числа сирот в Омской области украли почти 13 млн рублей, сообщает прокуратура региона.



Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы. Ее обвинили в мошенничестве.

По версии следствия, женщина знакомилась с имеющими врожденные психические заболевания сиротами и предлагала им помощь. Она покупала им продукты, одежду и предоставляла жилье.

При этом узнавала сведения об их имуществе. Женщина, по предварительным данным, получала доступ к банковским счетам сирот и похищала деньги. В одном случае она убедила девушку-инвалида продать жилье, а деньги забрала себе.

С января 2017 года по декабрь 2023 года она похитила у шести выпускников почти 13 млн рублей.

Вину женщина признала полностью. Ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.