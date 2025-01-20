В Тюмени мошенница вогнала в долги подругу: оформила на нее 38 займов

В Тюмени 36-летняя женщина оформила на подругу 38 займов на сумму 457 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Кредиты на подругу тюменка брала с ноября 2023 по апрель 2024 года. Делала она это через микрофинансовые организации, имея на руках паспортные данные подруги. Полученные деньги женщина присвоила себе, долги не погашала. Как объяснила подсудимая, она работала в такси, была оформления как самозанятая. Денег ей не хватало для оплаты аренды автомобиля. Потом тюменка сломала ногу и не смогла работать. Потому и решилась на преступление.

Мировой суд Калининского судебного района Тюмени признал ее виновной в мошенничестве. Он назначил ей штраф в размере 90 тыс. руб. в доход государства, с рассрочкой выплаты частями на три месяца.

