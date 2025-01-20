Пушилин: ВСУ при отступлении взорвали шахту под Красноармейском

ВСУ во время отступления на красноармейском направлении взорвали шахту "Белицкая", сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник не считал и не считает [ДНР] своей землей и старается нанести ущерб, уже отступая из населенных пунктов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин добавил, что украинские военные наносят ущерб, чтобы России было труднее восстановить предприятия.

Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе. Отмечалось, что российские войска ведут бои к югу и западу от города, беря его в полуокружение.

Reuters сообщил, что киевский режим остановил добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске (Покровске) из-за продвижения российской армии. На этом угле работала украинская металлургия.