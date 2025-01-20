Вице-президент РАН: Опыт Испании поможет в борьбе с мазутом в Черном море

России стоит учитывать опыт Испании для очистки Черного моря от мазута, заявил доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков.

"Мы сейчас активно изучаем те методы, которые испанцы применяли, потому что они достаточно быстро решили эти задачи", – приводит его слова РБК.

Академик напомнил, что в 2002 году у берегов Галисии произошел разлив мазута из-за крушения танкера. Там механический сбор мазута с помощью техники и вручную оказался самым эффективным, отметил Калмыков.

Ученый добавил, что возможности микробного разложения мазута оказались долгим и требующим подходящих условий вариантом. Кроме того, мазут, являясь тяжелой фракцией нефти, сложно подвергается микробному разложению.

19 января Морспасслужба Минтранса России приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Подготовка велась несколько недель.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.