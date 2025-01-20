Самолет, летевший из Москвы в Дубай, экстренно приземлился в Баку

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку, сообщает Telegram-канал авиакомпании из-за ухудшения здоровья пассажирки.

Во время полета, экипаж принял необходимые меры по оказанию ей первой помощи. В столице Азербайджана женщину госпитализировали.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что самолет совершил дозаправку и вылетел в пункт назначения.

Ранее авиалайнер Sukhoi Superjet авиакомпании "Россия", который выполнял рейс Москва - Саранск, вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) после того, как у него сработал датчик неисправности шасси.

На борту рейса SU6827 находилось 72 человека, посадка была осуществлена в штатном режиме.