В Крыму отмечают годовщину референдума 1991 года об отделении от Украины

20 января 1991 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма. Это произошло еще до мартовского референдума о сохранении СССР, что свидетельствует о стремлении Крыма отделиться даже еще от союзной Украины.

На референдум был вынесен вопрос, поддерживают ли крымчане воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора. Крымская АССР была образована в 1921 году в составе РСФСР, но в 1945 году преобразована в Крымскую область, а в 1954 году передана в состав УССР. То есть всенародно было принято решение отделиться от УССР и стать отдельной республикой СССР. За это проголосовали более 93% при явке 81%. Через 23 года эти результаты почти повторятся на референдуме о воссоединении с Россией.

Однако Москве уже было не до того. Единственное, чего добился Крым, - это восстановления автономного статуса в составе УССР, решение принял Верховный Совет УССР. Так появился региональный парламент - Верховный Совет Крыма. Однако это позволило провести референдум 2014 года. Глава Республики Крым Сергей Аксенов позже признал, что референдум 1991 года "заронил в крымскую почву семена Крымской весны".

Сегодня Аксенов написал, что референдум стал "свидетельство неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма, против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики". Он подчеркнул, что Крыму удалось сохранить мир и межнациональное согласие, что не удалось в других регионах.

Крымчан поздравила также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.