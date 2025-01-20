Новый президент США хочет поговорить с Путиным

Вновь избранный президент США Дональд Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.



"Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным спустя несколько дней после вступления в должность", - сообщает издание.

Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

Как пишут Известия, инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоится сегодня, 20 января в 20.00 по московскому времени.

Инаугурация в США проводится всегда 20 января, через 11 недель после окончания президентских выборов.

Ранее мы писали, что Москва не сидит в ожидании звонка из США по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вместо этого в столице спокойно ожидают, пока команда американского главы решит все вопросы. Только после этого можно строить какие-то планы. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.