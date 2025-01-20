В Ноябрьске насильник получил четыре года за надругательство над несовершеннолетней

В Ямало-Ненецком автономном округе житель Подмосковья признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Преступление было совершено еще в 2002 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В январе 2002 года, в Ноябрьске, мужчина 1977 года рождения пил алкоголь в компании своих знакомых. В квартире также находились несколько несовершеннолетних девушек. Будучи пьяным 25-летний мужчина предложил одной из них интимную близость, получив отказ - избил жертву и надругался над ней.

После совершенного преступления он покинул регион и переехал на постоянное место жительства в союзную республику. Уголовное дело приостановили в 2002 году за розыском подозреваемого. Мужчина, скрываясь от правосудия, изменил свои анкетные данные, и в 2011 году въехал на территорию России под другой фамилией. В результате кропотливой работы следствия и криминалистов над уголовными делами прошлых лет, при оперативном сопровождении сотрудников полиции, его местонахождение было установлено. При проведении следственных мероприятий потерпевшая опознала своего обидчика. Под давлением собранных неопровержимых доказательств мужчина полностью признал свою вину.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.