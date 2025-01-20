В 2022 году Блинкен настоял на продолжении военного конфликта вместо мирного урегулирования

В конце 2022 года, когда мирные переговоры между Москвой и Киевом могли бы начаться, госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении военного конфликта. Об этом пишет The New York Times в спину уходящей вашингтонской администрации.

Самое интересное, что начать переговоры предложили в Пентагоне, это сделал председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Но Блинкен настоял на продолжении боевых действий. Он стал "секретарем войны", говорится в статье. Возможно, в Вашингтоне, после отступления России из Херсона и Харьковской области, пребывали в эйфории и рассчитывали на дальнейшие военные поражения России. Но этот расчет не оправдался. При этом отмечается, что Блинкен, погруженный в детали военного дела, часто выступал против более склонных к риску чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия Украине.

Недавно Блинкен признался, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО, еще в сентябре 2021 года.

Напомним, в конце 2023 года глава фракции Зеленского в Раде и член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия признал, что военный конфликт на Украине могли завершить еще весной 2022 года, для этого было почти все готово, а киевские власти были согласны на нейтралитет, но все резко изменил срочный приезд тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, который призвал Киев воевать и пообещал поддержку этому курсу. И Лондон придерживается этого до сих пор.