20 Января 2025
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Владимир Мазур представил Президенту Ирана потенциал региона

Губернатор Томской области Владимир Мазур на расширенной консультационной встрече, состоявшейся накануне в Москве в ходе официального визита Президента Ирана в Россию, представил Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану научно-образовательный и производственно-технологический потенциал региона.

Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что губернатор рассказал также о главных направлениях внешнеэкономического сотрудничества Томской области с иранскими партнерами. При этом основной объем экспорта томских производителей составляют приборы и промышленное оборудование.

«Взаимодействие Томской области с Ираном в последние годы набирает заметные обороты и имеет большие перспективы развития. Учитывая специфику Томской области, сотрудничество между нами предсказуемо ведется в таких сферах как наука, образование и промышленность. В 2023 году благодаря Посольству Ирана в Москве мы познакомились с губернатором провинции Тегеран. Сейчас готовим визит томских научно-образовательных и деловых кругов в Тегеран для знакомства с новым губернатором и с самой провинцией. В этом году мы намерены выйти на региональное соглашение о сотрудничестве», - сообщил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Отдельно губернатор акцентировал внимание на научно-технологических достижениях Томской области, рассказал о популярности томских университетов у студентов из более чем 90 стран мира, о современных разработках высокотехнологичного бизнеса и проектах научных центров.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Также Владимир Мазур поблагодарил за сотрудничество Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в России Казема Джалали, принимавшего участие во встрече.

Теги: владимир мазур, президент иранской республики, потенциал томской области


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