В администрации Татарстана высказались об атаке БПЛА на Казань

В администрации Татарстана подтвердили факт "попытки атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики".

Все беспилотники обезврежены. Жертв и разрушений нет. Все предприятия работают в штатном режиме.

Глава Татарстана Рустам Минниханов получает всю информацию об этом событии, сообщает пресс-служба администрации республики.

Жители Казани сообщили, что услышали первые взрывы около четырех часов утра. Предположительно, беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова.