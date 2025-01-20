Екатеринбургу пообещали резкое похолодание сразу на 20 градусов

Синоптики пообещали резкое похолодание в Екатеринбурге. В течение полутора суток температура воздуха упадет сразу на 20 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 20 января в Екатеринбурге ожидается минус 2-4 градуса. 21 января похолодает до минус 12-14, а в ночь на 22 января температура опустится до 20-22 градусов мороза.

Однако уже днем 22 января воздух прогреется до минус 16-18 градусов. А к следующим выходным столбики термометров вернутся в район 10-градусной отметки с перспективой дальнейшего потепления.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года в Екатеринбурге мог быть установлен новый температурный рекорд.