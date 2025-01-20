Рейс "Екатеринбург - Казань" задержали на 1,5 часа из-за угрозы атаки беспилотников в Татарстане

В "Кольцово" задерживается рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings по направлению "Екатеринбург - Казань". Причиной тому закрытие аэропорта в пункте назначения из-за угрозы атаки беспилотников.

О задержке рейса сообщается на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Самолет должен был вылететь еще в 08.30, однако отправление перенесли на 10.15. О закрытии аэропорта в Казани сообщает пресс-служба Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет", — сообщает Росавиация.

Напомним, что аэропорт в Казани ограничивал свою работу 14 января, когда Татарстан подвергся атаке беспилотников. Всего в тот день было задержано 12 рейсов.