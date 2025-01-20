Роспотребнадзор обнаружил опасные вещества в запрещенных аромаингаляторах

В России в аромаингаляторах выявили вещества 3-го класса опасности.

Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора первому зампреду комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от ЛДПР Ивану Сухареву, который попросил федеральную службу провести проверку популярных у граждан товаров. Проведя мониторинг в Роспотребнадзоре выявили продажу такой продукции в интернете под видом медицинских приборов. При этом описание товаров может вводить потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств.

Как оказалось, данные товары часто сопровождаются декларациями о соответствии требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, либо информация о сопроводительных документах отсутствует.

А исследования образцов аромаингаляторов показали, что в составе - ментол, заявленный на маркировке, а также не указанные вещества — камфора и соединения, характерные как для натуральных эфирных масел, так и для синтетических ароматизаторов, которые оказывают раздражающие действия, действия на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови, сообщают "Известия".