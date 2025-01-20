Стало известно о новых скоплениях мазута на пляже Анапы

Стало известно, что на побережье Анапы появились новые скопления мазута после прошедшего шторма.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей. Работы по очистке береговой полосы ведутся у линии воды. В первую очередь собирают выброшенный на берег мазут.

Тем временем, Морспасслужба Минтранса России приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Подготовка велась несколько недель.