С России сняли подозрения в разрывах кабелей на Балтике

Повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море произошли из-за аварий, а не российских диверсий.

По данным The Washington Post со ссылкой на представителей разведывательных служб США и Европы, такой вывод постепенно становится консенсусом среди служб безопасности Запада. Речь идет о трех инцидентах за последние 1,5 года. Во всех случаях под подозрение попали суда, следовавшие в российские порты или из них. В результате были нарушены ключевые связи в обширной подводной сети трубопроводов, по которым транспортируется газ, электроэнергия и интернет-трафик по Северной Европе.

Из-за разрывов подводных кабелей на Западе заподозрили, что Москва "нацелилась на подводную инфраструктуру в рамках более широкой кампании гибридных атак по всей Европе". Тем не менее, расследования с участием США и европейских служб безопасности пока не позволяют сделать вывод о том, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию РФ.

Ранее стало известно, что контейнеровоз NewNew Polar Bear, владельцем которого является китайская компания, в 2023 году "случайно повредил" газопровод Balticconnector в Балтийском море.