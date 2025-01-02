В Оренбургской области перекрыли федеральную трассу

В Оренбургской области по метеоусловиям перекрыта федеральная трасса М-5 "Урал". Об этом сообщает областная ГАИ.

Из-за сильной метели и плохой видимости с 20.15 закрыта трасса М-5 с 170 (п. Краснощеково) по 260 километр (с. Новоникольск) и автомобильная дорога регионального значения "Каменноозерное - Медногорск" с 177 (выезд из г. Медногорск) по 184 (пересечение с автомобильной дорогой федерального значения М-5 "Урал") километр.

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.