Автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде. Много пострадавших

В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП. Автобус с маркировкой туроператора Anex на большой скорости подъехал к пункту оплаты платного участка дороги, пересек разделительную полосу и врезался в автомобиль и ограждение. Пострадали 27 человек.

Инцидент произошел на автомагистрали, ведущей в Паттайю. В автобусе находились 37 пассажиров, не менее 27 из них пострадали.

Все раненые госпитализированы в одну из паттайских больниц.