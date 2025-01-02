В России в этом сезоне "свиной грипп" доминирует над другими штаммами

Вирус А(H1N1)2009 доминирует в структуре гриппозных возбудителей в этом году. Получивший известность как "свиной грипп", этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.

Вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Заболевание характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых осложнений, наиболее частое из них – пневмония. Она составляет 65 % всех осложнений и может приводить к летальным исходам.

Роспотребнадзор привел рекомендации по профилактике гриппа. Стоит избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком, носить маски или респираторы. Рот и нос надлежит прикрывать одноразовыми салфетками при чихании и кашле. Дома стоит почаще делать влажную уборку и проветривать.

Профилактике гриппа способствует здоровый образ жизни, соблюдение режима дня, укрепление и закаливание организма. "Высыпайтесь, старайтесь больше находиться на свежем воздухе, одевайтесь по погоде. Включите в рацион продукты, богатые белками, витаминами, минеральными веществами: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой", - посоветовали в санитарном ведомстве.

Заболевание гриппом, перенесенное "на ногах", позднее обращение за медицинской помощью приводят к развитию осложнений. При этом заболевший человек заражает окружающих. При возникновении любых симптомов респираторной инфекции (повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, кашель, насморк) необходимо сразу обращаться ко врачу.

От гриппа можно поставить прививку.

Отметим, что данный серотип вируса был причиной пандемий 1918 ("испанский грипп"), 1977 ("русский грипп") и 2009 ("свиной грипп") годов. В 2009 году ВОЗ объявляла пандемию из-за распространения "свиного гриппа". Тяжёлая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу в течение 24 часов после появления первых признаков осложнения. В зоне риска беременные женщины (особенно во время третьего триместра беременности), дети в возрасте до двух лет и люди с хроническими болезнями лёгких, в том числе с астмой. Риск развития тяжёлой болезни у детей могут повысить неврологические расстройства.