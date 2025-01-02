Захарова назвала США главным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света

Представитель МИД России Мария Захарова назвала США главным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света и главным спонсором украинского кризиса.

По ее словам, "ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики".

Отметим, что с 1 января прекращен транзит российского газа в Европу по территории Украины. По словам Захаровой, "Газпром" полностью выполнял контрактные обязательства, однако "Нафтогаз Украины" и "Оператор газотранспортной системы Украины" решили не продлевать транзитные договоры.

Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан, считает Захарова.

"Геополитическая подоплёка решения киевского режима лежит на поверхности. Первой жертвой их хищнической стратегии США уже стала крупнейшая европейская экономика – ФРГ, которая после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" оказалась вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных немецких производств. Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", - говорится в комментарии представителя МИД.