Челябинская ГАИ разыскивает "Деда Мороза", катавшегося на елке по городу

Госавтоинспекция города Челябинска разыскивает водителя автомобиля Ауди и всех участников катания "Деда Мороза" на елке по городским дорогам. Елка, напомним, была закреплена к иномарке, а ездок был одет в костюм Деда Мороза и защитный шлем, и периодически запускал фейерверк. Видеозапись опубликована в сообществе "Majorka.Chel" запрещенной соцсети Instagram.

В полиции подчеркнули, что все, кто принимал участие в нарушении, будут вызваны в Госавтоинспекцию и к ним примут меры административного реагирования в соответствии с законодательством.

"Majorka" - сообщество владельцев скоростных машин, сообщают местные СМИ. "Хайповые" видео они публикуют для увеличения популярности в соцсетях.