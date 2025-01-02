Шесть российских аэропортов ночью закрывались ради безопасности

Ночью ряд российских аэропортов был закрыт по решению Росавиации.

По данным пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко, аэропорт Гагарин в Саратове, а также гавани Пензы и Саранска не принимали и не выпускали рейсы с 21.00 до двух часов.

С 22.00 до половины четвертого был закрыт аэропорт Братеевка в Ульяновске.

Аэропорт Калуги не работал с 20.36 до 22.30. В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейсы в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково

В полночь перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт Казани. Он открылся в пять часов.

Такие ограничения в работе воздушных гаваней обычно связаны с работой ПВО по беспилотным летательным аппаратам украинских вооруженных сил для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Добавим, что по данным Минобороны, за ночь над территорией страны были сбиты 13 беспилотников: один над территорией Воронежской области, три над Белгородской области, четыре в Брянской, четыре в Курской и один над территорией Калужской области.