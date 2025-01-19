Санду назвала незаконными поставки газа в Приднестровье при содействии России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставка в Приднестровье газа, закупленного на европейском рынке при содействии России, невозможна, так как нарушает введенные Западом санкции, сообщает ТАСС.

Так она прокомментировала ситуацию в непризнанной республике, которая переживает после нового года энергетический кризис в связи с решением руководства Украины прекратить транзит российского газа.

"Стратегия поставок газа через посредников незаконна с точки зрения молдавского законодательства. Она также нарушает международные санкции. "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаз", мог бы организовать законные поставки через эту компанию. Однако Москва выбирает непрозрачные схемы через третьи стороны, что вызывает сомнения в ее намерениях и ответственности", - заявила Санду.

Она выразила сожаление, что Тирасполь отказывается принять от Кишинева гуманитарную помощь на фоне энергетического кризиса и обвинила РФ "в манипулировании ситуацией в Приднестровье".

"Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился к Санду с просьбой выполнить ее обещание не препятствовать поставкам газа в непризнанную республику, о которых он договорился в ходе визита в Москву. Со своей стороны, премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что власти проводят расследование в отношении контракта на поставку с евроепейских рынков голубого топлива в непризнанную республику, который заключили молдавское предприятие Natural Gaz D.C. и приднестровское "Тираспольтрансгаз". Он назвал этот контракт "спецоперацией России", которая якобы хочет выставить виновником гуманитарного кризиса в Приднестровье Кишинев.