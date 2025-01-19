ХАМАС надеется на помощь России в реконструкции Газы

Палестинское движение ХАМАС надеется, что Россия будет играть важную роль в реконструкции сектора Газа, вовлеченность РФ в эти процессы создаст необходимый баланс сил, сообщают РИА Новости со ссылкой на члена руководства палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

"Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон", - сказал он.

По словам представителя ХАМАС, вовлеченность России в эти процессы должна создать необходимый баланс сил.

"Без сомнений, присутствие России, ее основополагающая роль на предстоящем этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом очень важны, это создает баланс и препятствует западным попыткам монополизировать (эти процессы - ред.)", - пояснил он.

Абу Зухри подчеркнул, что руководство ХАМАС "высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны", в том числе тот факт, что Москва препятствовала попыткам США навязать мировому сообществу проекты резолюций о признании ХАМАС террористической организацией или в поддержку израильской оккупации.

Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.