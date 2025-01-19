Захарова посмеялась над "просроченным" Зеленским из-за его слов о инаугурации Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала слова лидера киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что "не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела", передает корреспондент Накануне.RU.

"Трубу прорвало?" - поинтересовалась Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что за прошлый год "просроченный" [Зеленский - примеч. ред.] побывал в более чем 35 странах и "домашние дела" его не смутили.

Также Захарова отметила, что с начала года он уже нанес "попрошайные визиты" в Германию, Италию и Польшу. По словам Захаровой, Зеленский трижды просился в Вашингтон и забыл уточнить о том, что ему отказали в визите.