Морспасслужба приступила к откачке мазута из потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239"

Морспасслужба Минтранса России приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минтранса России.

Подготовка велась несколько недель. За три дня до начала откачки мазут прогрели до +45 градусов — до достижения пластичного состояния. Для этого наладили работу судовых систем и круглосуточно подавали к танкам пар через машинное отделение.

Всего в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута. Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева. Задействовано восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной ранее временной искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером, исключая возможность утечек нефтепродуктов.



Для транспортировки мазута используются битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. В среднем на заполнение одной машины потребуется до трех часов. Чтобы исключить возможные риски, все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях. Откачку мазута закончат до конца января.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.