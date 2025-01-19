Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка

Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в Донецкой Народной Республике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Освободили населенный пункт войска группировки "Центр". Они также нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.