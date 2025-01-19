19 Января 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений с США

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал оценку правлению экс-президента США Джо Байдена, передает корреспондент Накануне.RU.

Медведев отметил, что на примере "ходячего мертвеца Байдена" можно проследить как опытный и неглупый политик постепенно превратился в "оторванного от реалий маразматика".

"Когда я общался с ним, у него еще не было деменции. Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы "украинства". И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО. В последнее время он явно не понимал до конца происходящего. ", - написал Медведев.

Он отметил, что такая война США выгодна в экономическом плане, но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее. Медведев заявил, что к этому Байден оказался не готов и это случай, когда глава крупнейшей мировой державы не справился с ситуацией.

Итогом стал проигрыш демократов на выборах. Медведев отметил, что вина администрации Байдена в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам.

"Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться еще очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще…" - высказался Медведев.

Теги: Медведев, США, отношения, Байден


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