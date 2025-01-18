Израиль ждёт от ХАМАС список освобождаемых заложников

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна до сих пор не получил список заложников, которых первым делом освободит ХАМАС.

Без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено, приводит ТАСС слова Нетаньяху.

Первый этап подписанного между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных. Реализация соглашения начнётся через два-три дня после его подписания. В первую очередь будут освобождены 33 заложника: сначала женщины и дети, затем – женщины-солдаты. В обмен на это Израиль выпустит содержащихся в его тюрьмах 2 тыс. осужденных террористов.