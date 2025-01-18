В Сибири двое заводчан обожглись кислотой

В Норильске двое рабочих Надеждинского металлургического комбината пострадали из-за кислоты. Началась проверка.

О таком случае на заводе следователям сообщили 16 января. По предварительным данным, в тот день в цеху производства нейтрализации серной кислоты во время запуска насоса случился прорыв заслонки трубопровода.

В момент аварии в цеху трудились трое рабочих. 26- и 31-летний мужчины получили химические ожоги. Сейчас они лечатся в больнице. Проводится проверка, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.