Лукашенко помиловал 23 осуждённых за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 23 человека. Ранее они совершили преступления экстремистской направленности.

Читайте также: Лукашенко помиловал 30 осужденных за протест

Все они написали соответствующие прошения, признали свою вину и раскаялись. Помилованы три женщины и 20 мужчин. Среди них – 13 человек старше 50 лет, 14 – с хроническими заболеваниями, у 12 есть дети, один из этих людей – многодетный отец.

Помилованным дали шанс вернуться к нормальной жизни, сообщает пресс-служба Лукашенко.