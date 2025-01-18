В Нижегородской области в жилом доме рванул газ, есть жертва

В Богородске (Нижегородская область) на улице Огарева в двухэтажном доме взорвался газ. Начался пожар.

По данным МЧС России, эвакуированы 16 человек, спасены семеро, пострадал один. Есть также погибший. Пожар потушен, его площадь составила 450 "квадратов".

Управление СКР по Нижегородской области сообщает, что после трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".



