17 Января 2025
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Фото: Reuters/Lisi Niesner

Путин заявил, что АЭС "Бушер" обеспечит Иран недорогой и экологичной электроэнергией

Внедрение АЭС "Бушер" внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, обеспечит местные предприятия и домохозяйства недорогой и экологичной электроэнергией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

"Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика. Продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами Росатома двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление, безусловно, внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией", - сообщает ТАСС.

Возведение энергостанции на юге Ирана началось в 1975 году западногерманским концерном, но было прервано в 1979 году после начала Исламской революции. 25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительства станции. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его передача исламской республике состоялась в сентябре 2013 года.

В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС - второго и третьего энергоблоков. Планируется, что в эксплуатацию они будут введены в 2025 году и 2027 году соответственно. 13 января 2025 года иранские власти заявили, что строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" завершено на 17%.

Теги: АЭС Бушер, Владимир Путин, Иран


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