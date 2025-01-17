Российские и иранские спецслужбы усилят сотрудничество

Российские и иранские спецслужбы будут теснее сотрудничать. Такое положение содержится в подписанном президентами двух стран договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает ТАСС.

"В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности договаривающихся сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества. Службы разведки и безопасности договаривающихся сторон осуществляют взаимодействие в рамках отдельных соглашений", - говорится в документе.

Москва и Тегеран договорились на двусторонней и многосторонней основе сотрудничать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами, в частности экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми и захватом заложников, незаконной миграцией, незаконными финансовыми потоками, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Также они будут бороться с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, незаконным оборотом товаров, денежных средств и денежных инструментов, исторических и культурных ценностей, оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Условлено, что стороны "обмениваются оперативной информацией и опытом в сфере пограничного контроля".

РФ и Иран договорились координировать позиции на соответствующих международных площадках, сотрудничать в рамках Интерпола. Также они "поддерживают взаимодействие по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны важных государственных объектов и государственного контроля за оборотом оружия". При осуществлении такого сотрудничества стороны руководствуются своим национальным законодательством и положениями международных договоров.