СМИ: Россия вернет замороженные активы на следующий день при отмене санкций

Россия быстро вернет себе замороженные на счетах бельгийской Euroclear активы, если санкции будут отменены, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

Отмечается, что в случае прекращения действия ограничений деньги окажутся в России "на следующий день".

По информации издания, ЕС рассматривают возможность прибегнуть к бельгийскому закону от 1944 года, который позволяет королю Бельгии блокировать передачу активов из страны.

В декабре 2024 года информационное агентство США Bloomberg передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что подумает о том, поддерживать ли продление санкций против России.

Также Орбан заявлял, что со вступлением в должность вновь избранного президента США Дональда Трампа начнется новая эпоха. По его словам, пришло время «выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений».