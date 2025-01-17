Советский разведчик потерял 1 миллион из-за мошенников

Мошенники "развели" на 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика. Он потерял 1 млн руб.

92-летнему разведчику позвонили неизвестные и под предлогом "проверки доходов" заставили передать им более 1 млн руб. Пенсионер выбросил накопления в окно, передав их "доверенному лицу". Возбуждено уголовное дело.

Лазовик занимал должности заместителя резидента КГБ в Канберре, был начальником 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР и главой оперативной группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане, пишет ТАСС.