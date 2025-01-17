12 американских ракет ATACMS сбили за неделю российские ПВО

12 американских ракет ATACMS сбила за неделю российская противовоздушная оборона России (ПВО). Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Также ликвидировано восемь ракет Storm Shadow, семь авиабомб Hammer и 747 беспилотников

Всего с начала проведения специальной операции (СВО) уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, 40 643 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 650 танков и других боевых бронированных машин.

В ведомстве отметили, что за неделю в зоне спецоперации освободили восемь населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю более полутора тысяч военных, два танка и семь складов боеприпасов. Речь идет о зоне ответственности Южной группировки российских войск.

3 300 военных погибли в зоне ответственности группировки "Запад", более двух тысяч – в зоне ответственности группировки "Север", 1 445 солдат потеряли в зоне ответственности группировки "Восток".

ВСУ 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью американскими ракетами ATACMS. Уточняется, что все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.

"Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", - говорится в заявлении ведомства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию области более сотни раз. Два человека пострадали. Повреждены 46 частных домов, 24 легковых автомобиля.